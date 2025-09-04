Viele gekrönte Häupter gaben sich beim Moselfest die Ehre – aus gutem Grund: Schließlich repräsentieren die Winninger Weinmajestäten seit 75 Jahren den Moselort. Auch die erste Weinkönigin reiste eigens aus England an, um dabei zu sein.

Zwei Gegenpole repräsentieren schon immer das Moselfest in Winningen. Anmut und Charme treffen auf Esprit und Übermut, denn: Die Weinkönigin steht für Ausstrahlung und Eloquenz während die Weinhex ihre Auftritte mit überschäumender Lebensfreude sowie einem Hauch von Mystik und Magie würzt. Im Rahmen der Vortragsreihe „Herfuehrgehollt“ klärte die Dorfchronistin, Buchautorin und ehemalige Winninger Weinhex Martina Kröber über die Historie und das Selbstverständnis von Königin und Hex unterhaltsam auf.

i Martina Kröber (links) begrüßte bei der Vortragsreihe „Herfuehrgehollt“ Weinhex Sofie und Weinkönigin Hanna (rechts). Erwin Siebenborn

Passender Anlass für die mit Geschichten, Anekdoten und nostalgischen Fotos gespickte Veranstaltung war die 75-jährige Tradition der Winninger Weinmajestäten. Seit 1950 amtierten im Moseldorf 47 Weinköniginnen und 41 Weinhexen. Immer wieder fanden und finden sich junge Frauen, die sich engagiert in den Dienst des Brauchtums der Ortsgemeinde stellen. Natürlich fanden sich im Publikum auch zahlreiche ehemalige Repräsentantinnen, die sich gern an ihre Amtszeit erinnern.

Eigens aus England angereist

Sogar die aus England angereiste erste Winninger Weinkönigin Waltraud Jarrold, geborene Krall, ließ sich die Veranstaltung im Heimatmuseum nicht entgehen. Die 97-jährige „Grande Dame“ des Moselfestes blickt auch heute noch mit Vergnügen auf ihre im Jahr 1950 erfolgte Krönung und eine für sie unvergessliche und erlebnisreiche Zeit als Regentin zurück. Gekürt wurde sie im selben Jahr auch zur Gebietsweinkönigin Mosel-Saar-Ruwer und zur Deutschen Weinprinzessin. Ihr Königinnenkleid hat heute einen Ehrenplatz im Winninger Heimatmuseum. Für Waltraud Jarrold sind die heutigen Repräsentantinnen professionell geschulte junge Frauen, die das Produkt Wein als Botschafterinnen und Sympathieträgerinnen mit Kompetenz und Herzblut vertreten.

i Die amtierenden und ehemaligen Winninger Weinmajestäten trafen sich im Weinhof des Heimatmuseums zum fröhlichen Stelldichein. Erwin Siebenborn

Neben der Weinkönigin verkörpert auch die Weinhex Winningen und seine Weine. Die Symbolfigur wurde schon vor fast 100 Jahren aus der Taufe gehoben, als man auf der Moselinsel Ziehfurt ein Festspiel mit Musik und Tanz aufführte. Ein Winzer überraschte seine Ehefrau im eigenen Keller beim Weindiebstahl und bezeichnete sie deshalb als „Weinhex“. Sie wurde rasch zum Winninger Markenzeichen, und der Hexenwein war bald in aller Munde. Berühmt wurde das Weinhex-Lied. Es ist heute längst die heimliche Winninger Nationalhymne. Die örtliche Tanz- und Trachtengruppe kreierte den Hexentanz, und in den 1950er-Jahren entstand der Hexenbrunnen.

Zeitgeist und Mode wandelten sich

Doch Zeitgeist und Mode wandelten sich. Früher betonte die Weinhex ihr feuriges Wesen mit einem Flammenkleid, heute wird eher ein Abendkleid bevorzugt. Martina Kröber schlüpfte von 1980 bis 1983 selbst in die Rolle der Winninger Weinhex. „Ich habe damals viel gelernt. Vor allem das sichere Auftreten vor Publikum“, erinnert sie sich. Versuche von männlichen Bewerbern, sich in Winningen als Weinkönig, Bacchus oder Weingott zu etablieren, waren dauerhaft nicht von Erfolg gekrönt. Ob das auch in Zukunft gilt, wird sich erweisen. Denn nach wie vor gilt: Weinmajestäten verzaubern alle.