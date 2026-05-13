Wein genießen an der Mosel Steillagenfest Winningen führt wieder durch Domgarten Annika Wilhelm 13.05.2026, 13:00 Uhr

i Mitten in den Rebenhängen schmecken edle Tropfen besonders gut. In diesem Jahr findet eine Veranstaltung wieder im Domgartenlehrpfad statt. Erwin Siebenborn

Schon im vergangenen Jahr fand das Winninger Steillagenfest nicht mehr in den Lagen Röttgen und Brückstück statt, sondern im Domgarten. So wird es auch dieses Jahr sein. Was es dieses Jahr zu beachten gibt.

Das beliebte Steillagenfest in Winningen steht an: Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, können sich Wein- und Wanderfreunde auf die Veranstaltung freuen. Seit mehr als 20 Jahren findet die Veranstaltung schon unter dem Motto „Genießen Sie den Wein dort, wo er wächst“ statt – das heißt also, mitten in den Weinbergen.







Artikel teilen

Artikel teilen