Meilenstein in Koblenz Steigender Pegel ermöglicht Lieferung von Brückenteilen Matthias Kolk 18.11.2026, 15:43 Uhr

i An diesen Stellen müssen mehrere hundert Tonnen schweren Stahlbauteile der neuen Pfaffendorfer Brücke in Koblenz verschweißt werden. Alexej Zepik

Der Regen bringt Schwung in den so wichtigen Einhub der letzten riesigen Stahlbauteile an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz. Schon in wenigen Tagen sollen die Brückenelemente über den Flussweg in Koblenz ankommen. Monatelang war das nicht möglich.

Jetzt geht es schnell: Die fehlenden Stahlbauteile für die neue Pfaffendorfer Brücke sollen schon am Samstag, 21. November, über den Rhein nach Koblenz gefahren werden. Monatelang war das wegen des niedrigen Rheinpegels nicht möglich.Der anhaltende Regen ist für die Brückenbauarbeiten gut.







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