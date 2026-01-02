Koblenz, MYK und Cochem-Zell
Steigende Preise: Wo geht die Reise 2026 hin?
Kreuzfahrten sind ungebrochen beliebt. Und wer einmal damit angefangen hat, bucht auch gerne eine zweite.
Jens Büttner /dpa. picture alliance/dpa

Urlauber in der Region in und um Koblenz reisen weiterhin gern – und das trotz der steigenden Preise und zunehmenden weltweiten Krisen. So sehen die Reisetrends für das neue Jahr aus.

Lesezeit 3 Minuten
Ob auf einem Kreuzfahrtschiff, mit dem Flugzeug nach Griechenland oder bei einem All-Inklusive Urlaub in Ägypten – Urlauber aus Koblenz, dem Kreis MYK und Cochem-Zell reisen weiterhin gern.Wer allerdings im neuen Jahr mit einem kalten Getränk am Strand liegen will, der sollte bereits jetzt mit seiner Reiseplanung beginnen.

