Koblenz, MYK und Cochem-Zell Steigende Preise: Wo geht die Reise 2026 hin? Sophia Marie Rehorn 02.01.2026, 11:49 Uhr

i Kreuzfahrten sind ungebrochen beliebt. Und wer einmal damit angefangen hat, bucht auch gerne eine zweite. Jens Büttner /dpa. picture alliance/dpa

Urlauber in der Region in und um Koblenz reisen weiterhin gern – und das trotz der steigenden Preise und zunehmenden weltweiten Krisen. So sehen die Reisetrends für das neue Jahr aus.

Ob auf einem Kreuzfahrtschiff, mit dem Flugzeug nach Griechenland oder bei einem All-Inklusive Urlaub in Ägypten – Urlauber aus Koblenz, dem Kreis MYK und Cochem-Zell reisen weiterhin gern.Wer allerdings im neuen Jahr mit einem kalten Getränk am Strand liegen will, der sollte bereits jetzt mit seiner Reiseplanung beginnen.







