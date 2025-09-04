Das Unternehmen Novelis hat in Koblenz rund 1300 Beschäftigte, bald könnten es sehr viel weniger sein – ein Arbeitsplatzabbau in dreistelliger Höhe steht offenbar im Raum. Betriebsrat und Gewerkschaft stellen sich auf Verhandlungen ein.

Das Novelis-Werk in Koblenz steht vor einem Transformationsprozess, zu dem mit großer Wahrscheinlichkeit ein Stellenabbau gehören wird. Nach Informationen unserer Zeitung wurden die Mitarbeitenden des Standortes am Mittwochnachmittag von der Geschäftsführung über den Prozess informiert. Offenbar stand dabei die Zahl von 197 Vollzeitstellen im Raum, die in den kommenden Jahren wegfallen könnten.

„ Transformationsprozess“ beginnt

Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte eine Sprecherin des Unternehmens, das zu den weltweit führenden Herstellern von Aluminium-Walzerzeugnissen gehört: „Wir sind überzeugt, dass dieser Transformationsprozess entscheidend ist, um den Standort zukunftsfähig und effizient aufzustellen und um auch weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Kunden in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu bleiben.“ Novelis wolle den Standort gemeinsam mit der Belegschaft in die Zukunft führen und sei sich seiner sozialen Verantwortung bewusst. Die im Raum stehende Zahl bestätigt das Unternehmen nicht offiziell. Die Sprecherin sagt: Man werde „personelle Anpassungen in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern gestalten, um faire und sozialverträgliche Lösungen zu finden“.

Betriebsrat und Gewerkschaft wollen verhandeln

Der Koblenzer Novelis-Betriebsratsvorsitzende Denis Hammer kündigt auf Nachfrage unserer Redaktion an, in den Gesprächen mit der Unternehmensführung auf sozialverträgliche Lösungen pochen zu wollen. „Unser Ziel ist es, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden“, sagte Hammer. Man stelle sich auf intensive Verhandlungen in den kommenden Wochen ein. Mögliche Lösungen aus seiner Sicht sind beispielsweise Altersteilzeiten, der Einsatz eines Freiwilligenprogramms mit Abfindungen oder auch der frühere Renteneintritt von Mitarbeitenden bei Ausgleich von Ansprüchen. Derlei kann nur auf freiwilliger Basis passieren – und das Unternehmen muss ebenfalls mitziehen. Die IG Metall Koblenz steht den Novelis-Beschäftigten zur Seite. Der Koblenzer Erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der Gewerkschaft, Ali Yener, schließt Aktionen vonseiten der Gewerkschaft nicht aus, falls „die ausgestreckte Hand ausgeschlagen“ werde. „Wir unterbreiten vernünftige Vorschläge und gehen davon aus, dass wir im Rahmen dieser Vorschläge auf Augenhöhe mit der Unternehmensführung Lösungen erarbeiten können“, sagte er.

Novelis mit Sitz in Atlanta/USA hat weltweit rund 11.000 Beschäftige und rund zwei Dutzend Standorte, es gilt als ein führender Hersteller von Aluminium-Walzerzeugnissen, die in Industrie und Handwerk eingesetzt werden. In Koblenz hat Novelis rund 1300 Beschäftigte, vor allem im Bereich Produktion und Instandhaltung.