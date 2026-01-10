Er leitet Polizeiinspektion 1 Steffen Göbel ist nun für die Sicherheit in Koblenz da Alexander Thieme-Garmann 10.01.2026, 11:00 Uhr

i Staffelwechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Koblenz 1: Steffen Göbel (links) übernimmt das Amt von Eduard Schaab. Alexander Thieme-Garmann

Es ist ein riesiges Gebiet, für das der Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 1 zuständig ist. Und es hat es in sich, beschreibt der bisherige Leiter Eduard Schaab: Im Wirkungsbereich von Steffen Göbel gibt es große Feste und politische Demos.

Mit einer Feierstunde im historischen Rathaussaal hat das Polizeipräsidium Koblenz die Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Koblenz 1, Polizeioberrat Steffen Göbel gefeiert. Bei dieser Gelegenheit verabschiedete man dessen Vorgänger, Polizeioberrat Eduard Schaab, der nach zwei Jahren ins Innenministerium nach Mainz wechselt.







