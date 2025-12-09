Krise bei ZF und Co. Stefan Sell: Es wird weitere Entlassungswellen geben Jan Lindner 09.12.2025, 10:00 Uhr

i Stefan Sell ist seit März 1999 Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz am Campus in Remagen. Hochschule Koblenz

ZF, Novelis und Stabilus wollen allein in Koblenz 800 Arbeitsplätze abbauen. Arbeitsmarktexperte Stefan Sell sagt dazu im Interview mit unserer Zeitung: „Das ist erst die erste Welle, weitere werden folgen.“ Die Konzernbosse nimmt er dabei in Schutz.

Die schlechten Nachrichten kamen kurz nacheinander und schreckten viele Menschen in Koblenz und der Region auf: Die Automobilzulieferer ZF und Stabilus sowie Aluminiumhersteller Novelis verkündeten Mitte September einen geplanten Abbau von insgesamt 800 Arbeitsplätzen.







