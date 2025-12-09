Stefan Sell: Es wird weitere Entlassungswellen geben

ZF, Novelis und Stabilus wollen allein in Koblenz 800 Arbeitsplätze abbauen. Arbeitsmarktexperte Stefan Sell sagt dazu im Interview mit unserer Zeitung: „Das ist erst die erste Welle, weitere werden folgen.“ Die Konzernbosse nimmt er dabei in Schutz.
Lesezeit 6 Minuten
Die schlechten Nachrichten kamen kurz nacheinander und schreckten viele Menschen in Koblenz und der Region auf: Die Automobilzulieferer ZF und Stabilus sowie Aluminiumhersteller Novelis verkündeten Mitte September einen geplanten Abbau von insgesamt 800 Arbeitsplätzen.