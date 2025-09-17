Steelpreacher aus Koblenz stehen seit 2001 für klassischen Heavy Metal der alten Schule. Nun hat die Band ihr neues Album aufgenommen – und präsentiert es den Liebhabern härterer Klänge.

Seit fast einem Vierteljahrhundert stehen Steelpreacher für Heavy Metal made in Koblenz. Nun bringt die Formation ihr siebtes Album „Gimme some Metal“ unters Volks. Man denke hier, auch anno 2025, an einen Sound, der in den 80ern geprägt wurde – an Saxon, Accept, Warlock, Motörhead, und wie die alten Heavy-Metal-Helden alle heißen.

Auftritt im Café Hahn

Steelpreacher stellen „Gimme some Metal“ am Freitag, 19. September, im Café Hahn in Güls vor. Eine große Releaseshow mit kräftigem Sound ist versprochen. Einlass ist ab 18.30 Uhr, mit dabei ist auch die Motörhead-Tribute-Band Motörblast. Infos zu Programm und Tickets gibt es unter www.cafehahn.de ﻿