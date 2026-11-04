Chaos am Mittwochmorgen Staus in Koblenz: Zwei Stunden bis Lahnstein gebraucht Doris Schneider 04.11.2026, 12:50 Uhr

i Wie hier auf einem Foto von der A7 standen am Mittwochmorgen auch im Süden von Koblenz Autos Stoßstange an Stoßstange. Julian Stratenschulte/dpa

Gute Nerven brauchten die Autofahrer vor allem am Mittwochmorgen zwischen Lahnstein und Koblenz. Denn hier ging es über einen langen Zeitraum nicht mal im Schritttempo voran. Was dahintersteckt.

Zwei Stunden hat eine Koblenzerin am Mittwochmorgen gebraucht, die von Rübenach nach Lahnstein musste. Der erste Stau war bereits auf der B9, dann auf der Südbrücke. Als sie nach Horchheim abfuhr, stand sie dort. Nur alle paar Minuten ging es ein paar Meter weiter – und dann stockte es wieder.







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