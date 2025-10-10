Gewerbepark Mülheim-Kärlich Stau statt Shoppen: Was Kunden zu Industriestraße sagen 10.10.2025, 11:23 Uhr

i Die Industriestraße ist die Hauptverkehrsader im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Wer hier am Wochenende oder zur Rushhour unterwegs ist, muss Zeit und Geduld mitbringen. Oder ist es gar nicht so schlimm? Unsere Zeitung hat mit den Menschen am Ort gesprochen. Hannah Klein, Montage: Svenja Wolf. Hannah Klein

Röhrende Motoren, gestresste Autofahrer, lautes Hupen: Es ist Stoßzeit im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Die Industriestraße bebt – vor allem an Wochenenden und zur Rushhour. Wie schlimm ist der Verkehr hier wirklich? Das sagen die Menschen vor Ort.

Motoren rauschen, Hupen ertönen, Abgasgeruch liegt in der Luft: Stoßzeit im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Ein Autofahrer verlässt den Bauhaus-Parkplatz, nähert sich der Kreuzung. An der geht es nun auf die Industriestraße, die wichtigste Verkehrsader des Gewerbeparks.







