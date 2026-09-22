Megabaustelle in Koblenz Statt 181 nun 202 Millionen Euro: Brücke wird teurer Doris Schneider 22.09.2026, 09:54 Uhr

i Unter anderem die großen Schiffsabweiser, die wie Schutzplanken auf einer Straße funktionieren (links), haben den Neubau der Pfaffendorfer Brücke schon verteuert. Ingo Beller

Statt bisher geplanter gut 180 Millionen Euro wird der Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wohl mehr als 202 Millionen Euro kosten. Das sind die Hintergründe.

Tiefbauamtsleiter Kai Mifka hatte es bereits angekündigt, nun gibt es die Zahlen schwarz auf weiß: Die Kosten für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke werden (Stand jetzt) auf gut 202 Millionen Euro veranschlagt. Anfangs war man von 181 Millionen für die Koblenzer Rheinbrücke ausgegangen – eine Erhöhung also um 21 Millionen, das entspricht rund 13 Prozent.







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