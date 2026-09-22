Statt bisher geplanter gut 180 Millionen Euro wird der Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wohl mehr als 202 Millionen Euro kosten. Das sind die Hintergründe.
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Tiefbauamtsleiter Kai Mifka hatte es bereits angekündigt, nun gibt es die Zahlen schwarz auf weiß: Die Kosten für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke werden (Stand jetzt) auf gut 202 Millionen Euro veranschlagt. Anfangs war man von 181 Millionen für die Koblenzer Rheinbrücke ausgegangen – eine Erhöhung also um 21 Millionen, das entspricht rund 13 Prozent.