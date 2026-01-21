Neue Lagerhalle und Bürobau Startschuss für die Zentralisierung der EVM in Koblenz Matthias Kolk 21.01.2026, 11:30 Uhr

i Neben dem Hochhaus der EVM in der Schützenstraße baut die Firma Goldbeck für den Energieversorger eine neue Lagerhalle und ein neues Bürogebäude. Matthias Kolk

Die Energieversorgung Mittelrhein investiert in die Zukunft des Unternehmens und erweitert seinen Standort in der Koblenzer Schützenstraße. Es ist der Auftakt in einen Prozess, an dem am Ende ein zentraler EVM-Campus entstehen soll.

Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) will ihre zwei Standorte in Koblenz zentralisieren. Neben dem EVM-Hochhaus in der Schützenstraße wird der erste Meilenstein auf diesem Weg nun gebaut: eine neue Lagerhalle mit angrenzendem Bürogebäude. Rund 5,8 Millionen Euro investiert der Energieversorger laut Vorstand Mithun Basu in diesem ersten Schritt, dem bis 2031 weitere Sanierungen, Abrisse und Neubauten folgen sollen.







