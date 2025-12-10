Spatenstich in Weißer Gasse Startschuss für den Neubau der Realschule plus gefallen Alexander Thieme-Garmann 10.12.2025, 12:00 Uhr

i Symbolischer Spatenstich für den Erweiterungsbau der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus in der Weißer Gasse Alexander Thieme-Garmann

In der Weißer Gasse ist mit dem symbolischen Spatenstich der Startschuss für den Neubau der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus gefallen. Das neue Gebäude erhält auch eine Mensa. Alle Arbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Zum symbolischen Spatenstich für den Erweiterungsbau der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus in der Weißer Gasse begrüßte B audezernent Andreas Lukas am Dienstagnachmittag Vertreter aus Politik, Schule und Verwaltung. Ebenfalls nahmen Kulturdezernent Ingo Schneider, Architekt Guido Fries und Schulleiter Fabian Haunschild teil.







