Startschuss für den Neubau der Realschule plus gefallen

In der Weißer Gasse ist mit dem symbolischen Spatenstich der Startschuss für den Neubau der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus gefallen. Das neue Gebäude erhält auch eine Mensa. Alle Arbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.
Zum symbolischen Spatenstich für den Erweiterungsbau der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus in der Weißer Gasse begrüßte B audezernent Andreas Lukas am Dienstagnachmittag Vertreter aus Politik, Schule und Verwaltung. Ebenfalls nahmen Kulturdezernent Ingo Schneider, Architekt Guido Fries und Schulleiter Fabian Haunschild teil.