Ein Start-up zu einem erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln, ist eine Riesenaufgabe. Max Wasser, Gründer von Katerheld, arbeitet gerade daran. Wo die Herausforderungen für ihn liegen – und warum seine Koblenzer Firma mittlerweile anders heißt.
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Vor drei Jahren hat die Hochschule Koblenz Max Wasser den Preis fürs Start-up des Jahres überreicht. Mit dem Produkt Katerheld hatte der heute 30-Jährige ein Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform entwickelt, das bei der Regeneration nach Partynächten helfen sollte.