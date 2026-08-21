Koblenzer Gründer Max Wasser
Start-up des Jahres 23: Was ist aus Katerheld geworden?
Vor drei Jahren hat Max Wasser sein Start-up für Nahrungsergänzungsmittel in Koblenz gegründet. Wie hat sich sein kleines Untern
Vor drei Jahren hat Max Wasser sein Start-up für Nahrungsergänzungsmittel in Koblenz gegründet. Wie hat sich sein kleines Unternehmen seitdem entwickelt?
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Ein Start-up zu einem erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln, ist eine Riesenaufgabe. Max Wasser, Gründer von Katerheld, arbeitet gerade daran. Wo die Herausforderungen für ihn liegen – und warum seine Koblenzer Firma mittlerweile anders heißt.

Lesezeit 3 Minuten
Vor drei Jahren hat die Hochschule Koblenz Max Wasser den Preis fürs Start-up des Jahres überreicht. Mit dem Produkt Katerheld hatte der heute 30-Jährige ein Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform entwickelt, das bei der Regeneration nach Partynächten helfen sollte.
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