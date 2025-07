Für manche war das Ragnarök mehr als nur ein Ort, wo man entspannt ein Bier trinken kann. Stammgäste schätzten an der Kneipe in der Rathauspassage in der Koblenzer Altstadt die Auswahl der Musik, die Gespräche am Tresen, die offene Atmosphäre, ihren Kneipenwirt Hans-Dieter Rosswinkel. Nun schließt das Ragnarök nach fünf Jahren in wenigen Tagen. Und der Abschied fällt nicht nur dem Besitzer schwer.

Liebevoll und kleinteilig hat er seine Kneipe dekoriert, mit persönlichen Details und großen Bildern an der Wand. Hans-Dieter Rosswinkel steht hinter dem Tresen des Ragnaröks und zapft Bier, um ihn herum sitzen viele Gesichter, die er hier ständig begrüßt hat. Immer wieder setzt er sich auch mal zu ihnen an den Tisch, interessiert hört er ihnen zu – oder hat auch mal einen neckenden Spruch auf Lager.

i Stammgäste genießen einen der letzten Öffnungstage der kleinen Kneipe. Alexej Zepik

Was Rosswinkel im Ragnarök immer wichtig war: Hier wird jeder Gast, egal ob Stammkunde oder Neuankömmling, mit offenen Armen empfangen, als wäre man ein langjähriger Freund. Auch an diesem Abend begrüßt er jeden Gast mit einem Lächeln, einer Umarmung – und ehe man sich versieht, verweilen alle in tiefen Gesprächen.

Die offene Atmosphäre, das Zusammensein ist es, was viele, die oft in die Kneipe kamen, bald vermissen werden. Ein Stammgast schreibt in einem Brief an unsere Redaktion: „Ob König, Bauer oder Knecht, hier sind alle gleich! Sie werden alle bevorzugt mit ihren Fragen, Gedanken, Problemen als auch Lösungen. Der Durst wird nebenbei gestillt. Wo findet man so was heute noch?“ Ein junger Mann am Tresen meint: „Wo kann man nach Feierabend in Arbeitsklamotten sonst noch hin, ohne sich Gedanken zu machen?“ Viele kommen auch wegen Rosswinkel hierher. „Ehrlichkeit, Fairness und Freundlichkeit, gepaart mit humorvollem Umgang mit seinen Kunden“, beschreibt einer den Wirt des Hauses.

i "Thekentherapeut" Hans-Dieter Rosswinkel bei der Arbeit Alexej Zepik

Rosswinkel sah sich in den fünf Jahren im Ragnarök oft wie ein „Streitschlichter und Thekentherapeut “, wie er sagt. Dass er das bald nicht mehr sein wird, hat er selbst entschieden. Die Schließung tut ihm trotzdem weh. Ganz freiwillig kommt die nicht, letztlich führte die Schließung der Rathauspassage nach einem Brand vor einem Jahr zu großen Umsatzeinbrüchen. Und da ist Rosswinkel Kaufmann genug, um darüber einfach hinwegzusehen.

Für die Stammgäste stellt sich die Frage, wo sie als Nächstes ihre Kneipenabende oder Vereinstreffen verbringen wollen. Manche werden sich eine andere Kneipe suchen, erzählen sie. Ob sie dort eine ähnlich herzliche Atmosphäre vorfinden, wie bei Rosswinkel, bleibt abzuwarten. Ohnehin ist bei vielen, die an diesem Abend im Ragnarök sitzen, erst einmal Trauern angesagt. „Hier werden bald Tränen vergossen“, sind sich Rosswinkel und seine Gäste einig. Was bleibt, wenn die Kneipe passé ist, sind aber jede Menge Erinnerungen an einen Ort, der eben mehr war als ein Lokal fürs Feierabendbier: an einen Ort voller Lachen, an Gespräche zwischen Alt und Jung und an einen Wirt, der die Kneipenkultur gelebt hat.