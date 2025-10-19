Der etwas andere Flohmarkt Stammgäste kaufen Erinnerungen an ihr Weindorf Koblenz Alexander Thieme-Garmann 19.10.2025, 13:30 Uhr

i Heinz und Ellen Nieskes sind auf der Suche nach einem Weinfass für ihren Garten. Alexander Thieme-Garmann

Das Inventar aus dem einstigen Lieblingsrestaurant im eigenen Haus stehen haben: Für Stammgäste des Weindorfs in Koblenz ist das möglich. Beim Flohmarkt muss nämlich alles raus – bis auf die gusseiserne Straßenlaterne.

„Alles muss raus" lautet die Devise des Hausflohmarkts im Weindorf Koblenz. Es ist das dritte von vier Wochenenden im Oktober, an dem Besucher das komplette Inventar besichtigen können. Der Grund: Das Fachwerkensemble am Ufer des Rheins schließt für die nächsten Jahre seine Pforten.







