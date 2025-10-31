Epizentrum in Ochtendung Stärkstes Erdbeben seit 2023 erschüttert die Eifel 31.10.2025, 13:08 Uhr

i Ein Erdbeben riss in der Nacht zum 31. Oktober die Menschen aus dem Schlaf. Federico Gambarini. picture alliance / dpa

Die Erde wackelte in der Nacht auf Halloween: Ein Erdbeben jagte einigen Menschen in der Eifel, am Rhein und an der Mosel einen Schrecken ein.

Ein Schreck zu Halloween: In der Nacht zum 31. Oktober hat ein Erdbeben die Region erschüttert. Gegen 1.55 Uhr riss das Rütteln und Vibrieren so einige Menschen in der Eifel, am Rhein und an der Mosel aus dem Schlaf. Unter anderem in Kobern-Gondorf war es deutlich zu spüren, „nicht lange, aber es ist ein merklicher Ruck durchs Haus gegangen“, berichtet eine Anwohnerin.







