Trotz schwierigem Umfeld Stadtwerke Koblenz fahren Millionengewinn ein Matthias Kolk 22.06.2026, 18:52 Uhr

i Das Fazit der Stadtwerke Koblenz zum Jahr 2025 fällt insgesamt positiv aus, auch wenn die Tochtergesellschaften Koveb und Moselbad Millionenverluste verzeichnen. Matthias Kolk

Die Stadtwerke-Gruppe von Koblenz kann die Millionendefizite des Moselbades und der Koveb im Jahr 2025 decken und noch einen satten Gewinn erwirtschaften. Woran liegt das?

9,3 Millionen Euro Gewinn haben die Stadtwerke Koblenz im Jahr 2025 gemacht. Die Stadtwerke betreiben den Rheinhafen Koblenz, außerdem sind die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) sowie die Moselbad GmbH ihre Tochtergesellschaften. Das positive Ergebnis aus dem vergangenen Jahr täuscht auf den ersten Blick aber über eins hinweg: Das Betreiben eines Schwimmbads und der Busverkehr in Koblenz bleiben ein Minusgeschäft.







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