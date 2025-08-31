Die 21. Auflage des Ehrenbreitsteiner Stadtteilflohmarkts lud wieder zahlreiche Schnäppchenjäger ein, zwischen Kapuzinerplatz und Klostergarten auf Schatzsuche zu gehen. Was der Markt noch zu bieten hatte und wie die Bilanz der Veranstalter ausfällt.

Fast bis auf den letzten Quadratmeter hatten sich die gut einhundert Standbetreiber auf dem Stadtteilflohmarkt in Ehrenbreitstein ausgebreitet. Eine Gruppe befreundeter Anbieter hatte sogar ein ganzes Zelt aufgeschlagen, um ihre Waren gebührend in Szene zu setzen. Auf dem Gelände zwischen Kapuzinerplatz und Klostergarten fanden die Schnäppchenjäger von acht Uhr morgens an Gelegenheit, bis in den späten Nachmittag hinein nach ihren Wunschgegenständen zu suchen.

Viele verliebten sich beim Anblick einer nostalgischen Schönheit auch spontan und legten ihren virtuellen Einkaufszettel für einen Moment beiseite. Plötzlich benötigte man unbedingt das vollständig erhaltene Schminkpinsel-Set, und auf einmal hatte auch die handbetriebene Kaffeemühle eigentlich schon immer im Haushalt gefehlt. Apropos Kaffeemühle – abseits des bunten Treibens fand der Flohmarktbesucher in einer Nische des Klostergartens Zeit, bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee in Ruhe die Umgebung zu genießen.

i Familiäre Atmosphäre herrschte auf dem Flohmarkt in Ehrenbreitstein rund um Kapuzinerplatz und Klostergarten. Alexander Thieme-Garmann

Auswahl bestand reichlich, denn einige Mütter, deren Nachwuchs den Kindergarten oder die Grundschule im Dahl besucht, hatten – wie auch einige Lehrerinnen – den Vortag mit Backen verbracht. Während das Kuchenbuffet also ganz in weiblicher Hand lag, erklärte sich immerhin ein männlicher Vertreter dazu bereit, den Dienst an der Kasse anzutreten. Der nach Auskunft von Mitorganisator Manfred Diehl erzielte Erlös aus dem kulinarischen Angebot in Höhe von 800 Euro kommt den genannten Institutionen zugute.

Darüber hinaus fließen auch die Standgebühren in der Größenordnung von 1.800 Euro in den gemeinsamen Topf. So kam am Ende des Tages die stolze Summe von 2.600 Euro zusammen. Mitveranstalterin Bine Voigt schätzt die überaus familiäre Atmosphäre, die auch bei der 21. Auflage allenthalben zu spüren war. „Die Leute kommen hier einfach schnell ins Gespräch – auch über den Handel hinaus“, stellte sie zufrieden fest. Der nächste Flohmarkt findet am 30. Mai nächsten Jahres statt.