Zum ersten Mal öffnen die Moselweißer Garagen, Höfe und Gärten, um Allerlei zum Verkauf anzubieten. Am Samstag, 6. September, steigt im Stadtteil der erste Garagenflohmarkt.

Koblenz. In Moselweiß spazieren gehen und dabei an kleinen Ständen im gesamten Stadtteil vorbeibummeln können? Genau das soll am Samstag, 6. September, möglich sein: Der erste Garagenflohmarkt in Moselweiß öffnet dann seine Türen, Höfe, Garagen und Gärten. Von 10.30 Uhr bis 15 Uhr bieten mehr als 100 Anwohner quer durch den Stadtteil Allerlei zum Verkauf an.

„Endlich findet auch in Moselweiß ein Flohmarkt statt.“

Jennifer Born, Mitorganisatorin des Garagenflohmarkts ﻿

Auf Anfrage unserer Zeitung berichtet Jennifer Born, eine Mitorganisatorin der Veranstaltung, darüber, wie sie gemeinsam mit anderen Müttern aus dem Ort und dem Ortsringvorsitzenden Thomas Kirsch durch ganz Moselweiß gelaufen ist und Flyer für die Anmeldung zum Flohmarkt verteilt hat. „Die Idee bestand schon seit einigen Jahren, weil wir in anderen Stadtteilen gesehen haben, wie schön so ein Flohmarkt sein kann. Jetzt findet er auch endlich hier statt“, erzählt die Moselweißerin.

Museum Moselweiß wird zentraler Infopunkt

Gerade ist sie gemeinsam mit dem Organisationsteam dabei, Plakate zu drucken, auf denen mithilfe eines QR-Codes die Standorte der verschiedenen Stände abgefragt werden können. Das Museum Moselweiß in der Gülser Straße 34 wird an diesem Tag ebenfalls geöffnet sein und den Besuchern Kaffee und Kuchen anbieten. Es stellt außerdem den zentralen Infopunkt dar, denn dort sind die Standorte der verschiedenen Teilnehmer auch auf einer analogen Karte sehen.

i Jennifer Born organisiert den ersten Garagenflohmarkt in Moselweiß mit. Jennifer Born

„Für Kinder ist ein Flohmarkt oft ein bisschen langweilig, deswegen haben wir uns etwas Besonderes für sie überlegt“, sagt Jennifer Born und schmunzelt. Sie spielt auf die Stempelrallye an, bei der die Kinder eine Karte erhalten und sich an jedem Stand einen Stempel abholen können. Im Museum Moselweiß warten dann am Ende noch Preise auf sie.

„Der Dorfflohmarkt ist ein schönes Stück gelebte Nachbarschaft.“

Thomas Kirsch, Vorsitzender des Ortsrings

Ortsringvorsitzender Thomas Kirsch befürwortet die Veranstaltung ebenfalls: „Der Dorfflohmarkt bringt nicht nur Menschen aus Moselweiß zusammen, sondern hoffentlich auch Besucher aus ganz Koblenz. Es ist ein schönes Stück gelebte Nachbarschaft.“