Koblenzer modernes Wahrzeichen Stadtrat stellt Weichen, damit Seilbahn bleiben kann Peter Karges 06.10.2025, 16:00 Uhr

i Die Talstation soll umgebaut werden, damit die Koblenzer Seilbahn dauerhaft erhalten bleibt. Der Stadtrat schuf für dieses Projekt nun den rechtlichen Rahmen. Peter Karges

Das „neue Wahrzeichen“ ist aus Koblenz nicht mehr wegzudenken: Die Seilbahn ist enorm wichtig geworden – für die Touristen, aber auch für die Einheimischen. Damit sie bleiben kann, müssen Tal- und Bergstation umgebaut werden.

Im Juli dieses Jahres gab die Unesco in Paris das von vielen Koblenzern ersehnte grüne Licht: Die Seilbahn darf bleiben. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Berg- und die Talstation umgebaut werden. In seiner jüngsten Sitzung leitete der Stadtrat nun die rechtlichen Voraussetzungen für diese Bauvorhaben in die Wege.







Artikel teilen

Artikel teilen