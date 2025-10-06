Das „neue Wahrzeichen“ ist aus Koblenz nicht mehr wegzudenken: Die Seilbahn ist enorm wichtig geworden – für die Touristen, aber auch für die Einheimischen. Damit sie bleiben kann, müssen Tal- und Bergstation umgebaut werden.
Im Juli dieses Jahres gab die Unesco in Paris das von vielen Koblenzern ersehnte grüne Licht: Die Seilbahn darf bleiben. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Berg- und die Talstation umgebaut werden. In seiner jüngsten Sitzung leitete der Stadtrat nun die rechtlichen Voraussetzungen für diese Bauvorhaben in die Wege.