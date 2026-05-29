Marodes Koblenzer Gymnasium Stadtrat sagt Ja: Max-von-Laue siedelt in Goldgrube um Jan Lindner 29.05.2026, 13:53 Uhr

i Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube entsteht der neue Interimsbau für das Max-von-Laue-Gymnasium. Matthias Kolk

Dieses Thema ist in den vergangenen Wochen und Monaten in Koblenz hitzig und kontrovers diskutiert worden. Jetzt ist klar: Das Max-von-Laue-Gymnasium siedelt für einige Jahre aus der Südallee in die Goldgrube um. Hier entsteht ein Interimsbau.

Nach einer ausführlichen Debatte im Koblenzer Stadtrat ist entschieden: Im Stadtteil Goldgrube wird neben der Pestalozzi-Grundschule für rund 21,5 Millionen Euro ein Interimsbau entstehen. Eine Containerlösung für die Grundschule Pestalozzi für die Phase des Rück- und Neubaus der neuen Grundschule kostet weitere 4,25 Millionen Euro.







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