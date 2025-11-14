Diskussion um Ratssaal Stadtrat Mülheim-Kärlich soll kein Wanderzirkus sein 14.11.2025, 16:48 Uhr

i Knapp 4 Millionen Euro soll der Um- und Ausbau des ehemaligen Gasthauses Zur Sonne kosten. Dort soll ein Ratssaal entstehen, der fehlt der Stadt nämlich bisher. In der jüngsten Ratssitzung wurde nun über das weitere Vorgehen diskutiert, doch einig sind sich die Fraktionen nicht. Eva Hornauer

Wanderzirkus oder Glaspalast: Soll die Stadt einen eigenen Ratssaal bekommen und wie geht es mit dem ehemaligen Gasthaus Zur Sonne weiter? Diese Fragen sorgten im jüngsten Stadtrat nun für Diskussionen. Das sagen die Fraktionen.

Wanderzirkus oder Glaspalast: Bezeichnungen wie diese fielen in der vergangenen Stadtratssitzung in Mülheim-Kärlich. Da es keinen festen Ratssaal gibt, belegt der Stadtrat meistens den Raum im Vereinshaus oder muss anderweitig ausweichen. So wie in der vergangenen Sitzung, die in der Mehrzweckhalle in Urmitz-Bahnhof stattfand.







