Stadtrat Mülheim-Kärlich soll kein Wanderzirkus sein

Wanderzirkus oder Glaspalast: Soll die Stadt einen eigenen Ratssaal bekommen und wie geht es mit dem ehemaligen Gasthaus Zur Sonne weiter? Diese Fragen sorgten im jüngsten Stadtrat nun für Diskussionen. Das sagen die Fraktionen.
Lesezeit 3 Minuten
Wanderzirkus oder Glaspalast: Bezeichnungen wie diese fielen in der vergangenen Stadtratssitzung in Mülheim-Kärlich. Da es keinen festen Ratssaal gibt, belegt der Stadtrat meistens den Raum im Vereinshaus oder muss anderweitig ausweichen. So wie in der vergangenen Sitzung, die in der Mehrzweckhalle in Urmitz-Bahnhof stattfand.