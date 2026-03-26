Wichtige Entscheidung
Stadtrat Koblenz: Hoffnung für Heilig-Geist-Krankenhaus
Das Heilig Geist Krankenhaus Boppard ist ein Standort des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM).
Das Heilig Geist Krankenhaus Boppard ist ein Standort des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM).
Philipp Lauer

Der Stadtrat Koblenz hat am Donnerstag in nicht-öffentlicher Sitzung über das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gesprochen. Die Zeichen verdichten sich, dass die Geschichte für den Bopparder Standort doch gut ausgehen könnte.

Der Stadtrat Koblenz hat den Schließungsbeschluss für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard aufgehoben. Dies geschah am Donnerstagnachmittag in nicht-öffentlicher Sitzung. Die Stadt Koblenz ist Gesellschafter des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM), zu dem auch der Standort in Boppard gehört.

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