Der Stadtrat Koblenz hat am Donnerstag in nicht-öffentlicher Sitzung über das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gesprochen. Die Zeichen verdichten sich, dass die Geschichte für den Bopparder Standort doch gut ausgehen könnte.
Der Stadtrat Koblenz hat den Schließungsbeschluss für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard aufgehoben. Dies geschah am Donnerstagnachmittag in nicht-öffentlicher Sitzung. Die Stadt Koblenz ist Gesellschafter des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM), zu dem auch der Standort in Boppard gehört.