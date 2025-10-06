Fußball und Tennis im Fokus Stadtrat Koblenz beschließt Sanierung von Sportanlagen Peter Karges 06.10.2025, 06:30 Uhr

i Der Umbau des Tennenplatzes des Vfl Kesselheim in einen Kunstrasenplatz wurde vom Stadtrat in die Prioritätenliste 2026 für die Sportanlagenförderung des Landes aufgenommen. Peter Karges

Die roten Fußballplätze, die in den Knien ganzer Generationen von Kickern ihre Narben hinterlassen haben, gehören mehr und mehr der Vergangenheit an. Auch in einem weiteren Koblenzer Stadtteil soll der Tennenplatz bald einem Kunstrasen weichen.

Fußball im Amateur- und Jugendbereich war bis vor einigen Jahrzehnten oft eine „schmutzige Angelegenheit“. Denn gespielt wurde vorwiegend auf sogenannten Tennenplätzen, deren Belag vielfach aus vulkanischer Asche bestand, die im Sommer staubte und im Herbst und Winter mitunter einem Morast glich.







