Die roten Fußballplätze, die in den Knien ganzer Generationen von Kickern ihre Narben hinterlassen haben, gehören mehr und mehr der Vergangenheit an. Auch in einem weiteren Koblenzer Stadtteil soll der Tennenplatz bald einem Kunstrasen weichen.
Lesezeit 1 Minute
Fußball im Amateur- und Jugendbereich war bis vor einigen Jahrzehnten oft eine „schmutzige Angelegenheit“. Denn gespielt wurde vorwiegend auf sogenannten Tennenplätzen, deren Belag vielfach aus vulkanischer Asche bestand, die im Sommer staubte und im Herbst und Winter mitunter einem Morast glich.