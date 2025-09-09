Möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zurücklegen, ist das Ziel des Stadtradelns in Koblenz. Vor allem Vertreter aus der kommunalen Politik sind aufgerufen, mitzumachen. Wie gut das in Koblenz klappt, verrät Ralph Emmerich vom Radteam der Stadt.

Auf der offiziellen Internetseite des Stadtradelns in Koblenz haben die 57 Ratsmitglieder der Stadt einen eigenen Button in der Übersicht bekommen. Aber warum ausgerechnet sie, fragt man sich vielleicht. Der Grund ist recht einfach erklärt, macht Ralph Emmerich vom Radverkehrsteam der Stadt deutlich – und verrät, welche Parteien bisher mitradeln.

10 von 57. Das ist aktuell die Quote der aktiven Stadtratsmitglieder beim Stadtradeln 2025. Angemeldet hätten sich sogar zwölf Ratsmitglieder, sagt Ralph Emmerich, der die Quote „ganz okay“ findet. Immerhin bedeute die Zahl „eine kleine Steigerung gegenüber den letzten beiden Jahren. Im letzten Jahr sind lediglich sechs Ratsmitglieder geradelt.“

Zwei Parteien stellen eigene Teams

Mit dabei sind Vertreter der Grünen, der CDU und der Freien Wähler, was gleichzeitig bedeutet: Von der SPD, der AfD, der Fraktion Die Linke-Partei, der Wählergruppe Schängel und der FDP macht (bisher) keiner mit. CDU (aktuell rund 700 Kilometer) und Grüne (aktuell fast 2300 Kilometer) haben sogar jeweils ein eigenes Team angemeldet. Und im Vergleich mit anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz steht Koblenz aktuell sogar ganz gut dar, sagt Emmerich: Nur die Verbandsgemeinde Daun (13) und Zweibrücken (12) stellen mehr aktiv mitradelnde „Parlamentarier“, wie sie beim Stadtradeln heißen.

Insgesamt sind in Koblenz dieses Jahr 164 Teams auf Kilometerjagd. „Wir hoffen, dass in den verbleibenden zwei Wochen weitere Parteien-Teams dazukommen“, sagt Emmerich. Denn die Ratsmitglieder stehen nicht ohne Grund besonders im Fokus.

Auf der offiziellen Internetseite der Stadtradeln-Aktion widmen sich die Projektverantwortlichen direkt an Kommunalpolitiker: „Sie sind die Entscheidungsträger*innen, wenn es um die Radinfrastruktur und damit praktischen Klimaschutz vor Ort geht.“ Beim Stadtradeln könnten die Entscheider also selbst erleben, wo eine Stadt schon fahrradfreundlich ist und wo noch nicht.

Sowohl das Stadtradeln als auch das Schulradeln haben laut Emmerich im Vergleich zum Vorjahr Zulauf erfahren. Mehr als 30000 Radfahrer seien angemeldet, rund 2400 waren bisher auch aktiv. Aktuell haben alle Teilnehmer zusammen mehr als 200.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. In Koblenz läuft das Stadtradeln noch bis zum 21. September.