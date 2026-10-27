Für die WHU gebaut Stadthalle Vallendar macht jährlich ein fettes Minus Winfried Scholz 27.10.2026, 13:31 Uhr

i Die 2017 fertiggestellte Kongresshalle liegt an der Einmündung der Hellenstraße in die B42 Winfried Scholz

Sie ist Teil des Rahmenvertrages mit der WHU und Palotti University, doch seit 2019 schließt die Stadt- und Kongresshalle Vallendar mit einem sechsstelligen Minus ab

Mit dem festliegenden Wegzug der WHU nach Düsseldorf gerät neben anderen Aspekten auch die Stadt- und Kongresshalle wieder verstärkt in den Blickpunkt. Die Problematik, dass die am 20. Juni 2017 feierlich eröffnete Halle im Betrieb jährlich ein Minus im mittleren sechsstelligen Bereich „erwirtschaftet“ wird voraussichtlich nicht kleiner werden.







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