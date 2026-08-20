Kriminalgeschichten der 1950er Stadtführung durch Koblenz lädt zu Zeitreise ein Peter Karges 20.08.2026, 11:00 Uhr

i Eine Reise durch die dunkle Seite der 50er-Jahre verspricht eine kriminalistische Stadtführung, veranstaltet von der Gruppe Koblenzer Kriminalgeschichten, am Sonntag. Peter Karges

Sieben Kriminalfälle in zweieinhalb Stunden Stadtführung – das verspricht ein neues Angebot der Gruppe Koblenzer Kriminalgeschichte. Premiere dieser Tour ist am Sonntag, 23. August.

Wirtschaftswunder, Weltmeister im Wankdorf-Stadion in Bern, Petticoats sowie die Anfänge des Rock ‘n’ Rolls – die 1950er-Jahre stehen in Westdeutschland gleichzeitig für Aufbruch und Verdrängen. Dass der Aufbruch so schwungvoll war, lag dabei vielleicht auch daran, dass er das Vergessen erleichterte, das Verdrängen der jüngsten Vergangenheit, der Schrecken des von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkriegs sowie des Holocausts.







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