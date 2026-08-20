Sieben Kriminalfälle in zweieinhalb Stunden Stadtführung – das verspricht ein neues Angebot der Gruppe Koblenzer Kriminalgeschichte. Premiere dieser Tour ist am Sonntag, 23. August.
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Wirtschaftswunder, Weltmeister im Wankdorf-Stadion in Bern, Petticoats sowie die Anfänge des Rock ‘n’ Rolls – die 1950er-Jahre stehen in Westdeutschland gleichzeitig für Aufbruch und Verdrängen. Dass der Aufbruch so schwungvoll war, lag dabei vielleicht auch daran, dass er das Vergessen erleichterte, das Verdrängen der jüngsten Vergangenheit, der Schrecken des von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkriegs sowie des Holocausts.