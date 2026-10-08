Abschied aus Vallendar
Stadtchef Heitmann: Von WHU-Plänen wusste ich nichts
Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management (WHU) will in Düsseldorf neu bauen und alle Kräfte bündeln.
Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management (WHU) will in Düsseldorf neu bauen und alle Kräfte bündeln. Für Vallendar bedeutet dies wohl einen Abschied auf Raten.
Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Vallendars Stadtchef Wolfgang Heitmann hat aus der Presse und von Investoren erfahren, was die WHU in Düsseldorf vorhat: Erst war er verärgert, doch der Blick in die Zukunft muss folgen. Denn die Stadt wird sich komplett neu erfinden müssen.

Lesezeit 3 Minuten
Seit Mittwoch ist es offiziell: Die Vallendarer WHU – Otto Beisheim School of Management plant einen neuen großen Campus in Düsseldorf. Bis 2034 soll der Bau in zentraler Lage abgeschlossen sein – und die Fachrichtungen der Hochschule bündeln. Für den bisherigen Hauptsitz in Vallendar bedeutet das ein schrittweises Abschiednehmen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren