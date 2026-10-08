Vallendars Stadtchef Wolfgang Heitmann hat aus der Presse und von Investoren erfahren, was die WHU in Düsseldorf vorhat: Erst war er verärgert, doch der Blick in die Zukunft muss folgen. Denn die Stadt wird sich komplett neu erfinden müssen.
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Seit Mittwoch ist es offiziell: Die Vallendarer WHU – Otto Beisheim School of Management plant einen neuen großen Campus in Düsseldorf. Bis 2034 soll der Bau in zentraler Lage abgeschlossen sein – und die Fachrichtungen der Hochschule bündeln. Für den bisherigen Hauptsitz in Vallendar bedeutet das ein schrittweises Abschiednehmen.