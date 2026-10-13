Offener Brief zu WHU-Weggang Stadtchef: Bürger können Ideen für WHU-Gebäude abgeben Stefanie Braun 13.10.2026, 14:00 Uhr

i Die renommierte Wirtschaftshochschule WHU plant einen Abzug von Vallendar. Was soll nun mit den bisher genutzten Immobilien passieren? Michael Illjes

Was soll mit den Hörsälen passieren? Diese und ähnliche Fragen müssen beantwortet werden. Vallendars Bürgermeister Wolfgang Heitmann wünscht sich Bürgervorschläge

Der Weggang der WHU ist ein großes Thema für die Stadt Vallendar und erhitzt die Gemüter. Lokalpolitiker zeigen sich überrascht und teils enttäuscht über die Entwicklungen, von denen sie selbst oft erst durch Berichterstattungen erfahren haben. So geschehen auch bei Stadtchef Wolfgang Heitmann, der dies „äußerst befremdlich und in keiner Weise angemessen“ fand, wie er in einem jüngst veröffentlichten Bürgerbrief schreibt.







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