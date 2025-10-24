Merz’ Äußerungen zu Migranten Stadtbild-Debatte: Das sagen die „Töchter“ in Koblenz Hannah Klein

Annika Wilhelm 24.10.2025, 07:00 Uhr

i Merz' Stadtbild-Aussage sorgt für große Aufregung. Viele Menschen gingen in den vergangenen Tagen auf die Straßen. So zum Beispiel bei der Kundgebung „Wir sind die Töchter“ der Initiative „Zusammen Gegen Rechts“ vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle (auf dem Foto zu sehen). Lilli Förter. picture alliance/dpa

Wirbel um Friedrich Merz’ Aussagen über Migranten: Der Bundeskanzler spricht von einem Problem im Stadtbild, bleibt erst vage – und ruft dann auf, doch mal die „Töchter“ zu fragen. Das haben wir: Was also sagen junge Frauen zum Koblenzer Stadtbild?

Stadtbild, Migration, Rückführungen: Drei Worte, mit denen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für große Aufregung sorgt. Im Zusammenhang mit Migranten spricht er von einem Problem im Stadtbild. Es hagelt Kritik: Wen oder was meint er? Merz wiederholt seine Aussage, bleibt zunächst vage – und ruft dann dazu auf, doch mal die eigenen „Töchter“ zu fragen.







Artikel teilen

Artikel teilen