Wirbel um Friedrich Merz’ Aussagen über Migranten: Der Bundeskanzler spricht von einem Problem im Stadtbild, bleibt erst vage – und ruft dann auf, doch mal die „Töchter“ zu fragen. Das haben wir: Was also sagen junge Frauen zum Koblenzer Stadtbild?
Stadtbild, Migration, Rückführungen: Drei Worte, mit denen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für große Aufregung sorgt. Im Zusammenhang mit Migranten spricht er von einem Problem im Stadtbild. Es hagelt Kritik: Wen oder was meint er? Merz wiederholt seine Aussage, bleibt zunächst vage – und ruft dann dazu auf, doch mal die eigenen „Töchter“ zu fragen.