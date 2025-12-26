Chaotische Kreuzung in Koblenz Stadt will Fußgängerzone in der Schlossstraße ausweiten Matthias Kolk 26.12.2025, 09:00 Uhr

i Der östliche Teil der Schlossstraße ist momentan ein verkehrsberuhigter Bereich. Um Autofahrer von der Fahrradstraße zu verdrängen, überlegt die Stadt, die Fußgängerzone auszuweiten. Mirco Klein

An der Ecke Casinostraße/Schlossstraße in der Koblenzer Innenstadt ist tagsüber ziemlich viel Verkehr. Aber nicht an jeder Stelle ist der erwünscht. Die Stadt will deshalb die Fußgängerzone in der Schlossstraße verlängern. Löst das die Probleme?

Wie kriegt man Autos aus der Casinostraße, die die Fahrradstraße verbotenerweise befahren? Eine offensichtliche beste Lösung gibt es nicht, schon gar nicht im Kreuzungsbereich in der Schlossstraße. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität stellte die Stadt eine Idee vor, wie man die Situation verbessern kann.







