Fläche im Rauental vor Verkauf Stadt will bei neuem Wohnprojekt auf Investor setzen 13.12.2024, 13:00 Uhr

i Der Sportplatz im Rauental zwischen Steinstraße und Blücherstraße wird schon seit Jahren nicht mehr genutzt. Die Stadt will die Fläche an einen Investor verkaufen, um dort ein Wohnquartier zu entwickeln. Sascha Ditscher

Im Koblenzer Rauental liegt seit Jahren ein Sportplatz brach. Die Stadt hat die Fläche schon längst als attraktives Bauland für neue Wohnungen identifiziert. Weil aber die Planungen für ein neues Wohnquartier stagnieren, soll nun ein Investor helfen.

Wohnraum ist in Koblenz knapp, bezahlbarer für gewisse Bevölkerungsgruppen sowieso. Bei einer Fläche in attraktiver Lage will die Stadt deshalb nun ihre Strategie ändern, um den dort schon lange geplanten Wohnungsbau voranzutreiben.Konkret geht es um den brachliegenden Sportplatz im Rauental zwischen Steinstraße und Blücherstraße samt der anliegenden Kfz-Zulassungsstelle.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen