Stadt Weißenthurm will in Grundschule investieren

„Keiner hat gesagt, dass es einfach wird, aber ich bin mir sicher, dass es gut wird für die Stadt Weißenthurm“, schloss Stadtbürgermeister Johannes Juchem (FWG) seine Rede zum Haushalt 2025 bei der jüngsten Stadtratssitzung ab. Eben jener wurde einstimmig vom Rat – in der Februarsitzung vor der Bundestagswahl – angenommen.

Der Ergebnishaushalt der Stadt für 2025 ist ausgeglichen, hier kann die Stadt einen Jahresüberschuss von 46.635 Euro verbuchen. Auch der Finanzhaushalte, der ein Volumen von 14.187.845 Euro aufweist, ist ausgeglichen. Investitionen in Höhe von 562.840 Euro sind geplant. Davon gehen beispielsweise 160.000 Euro in den Ausbau des Betreuungskonzepts der Grundschule und rund 79.000 Euro sind für die Modernisierung sowie den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs der Stadt vorgesehen.

An Umlagen zahlt die Stadt 2025 rund 8,5 Millionen Euro – das sind 428.180 Euro mehr als im Vorjahr. Dem gegenüber wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rund 8,6 Euro gerechnet – eine Steigerung zu 2024 um 464.980 Euro, so geht es aus dem Haushaltsplan der Stadt hervor.

Viele Projekte in Weißenthurm

Wie üblich bei den Haushaltssitzungen, hielten der Bürgermeister und die Fraktionen auch ihre Haushaltsreden. Juchem zählte auf, welche Projekte in diesem Jahr unter anderem anstünden: ein funktionierender Ausschank in der Stadthalle, Umsetzung von Kipki-Maßnahmen, Straßensanierungen und die Erweiterung der Grundschule, die durch Landesmittel gefördert wird, als Beispiele. Nach dem Stadtbürgermeister erhielt die CDU-Fraktion das Wort: Die Verwaltung wurde gelobt, dass trotz aller Herausforderungen ein ausgeglichener Haushalt ohne die Anhebung der Grundsteuer aufgestellt wurde. Einziger Kritikpunkt: Es müsse nun auch verstärkt an die Umsetzung der Projekte gehen, viele seien eben vom vergangenen ins neue Jahr übertragen worden.

Haushalt und Grundsätzliches

Der FWG-Fraktionsvorsitzende, Christoph Thilmann, begann seine Rede mit einer Entschuldigung, dass sein Beitrag zum Haushaltsplan länger werden würde als die des Bürgermeisters und der CDU. Zum Haushalt selbst äußerte er sich kurz und teilte dabei die Zustimmung seiner Fraktion mit. Danach wurde es grundsätzlicher: Er sprach eine „irritierende Abstimmung“ über einen Antrag zur Begrünung des Wendehammers – unter anderem sollte hier ein Baum gepflanzt werden – in der Straße Platzenborn an, der abgelehnt wurde. Man müsse sich in der Politik großen, gewichtigen Themen wie Schulpolitik, Fachkräftemangel, Lobbyismus, dem Rentenproblem und dem Klimawandel stellen. Auf Stadtebene müsse man zusammenarbeiten. „Sind wir nicht alle gewählt, um unsere Stadt lebenswerter zu machen?“, fragte er. Thilmann kritisierte mit dieser Rede die aus seinen Augen fehlende konstruktive Zusammenarbeit im Rat – zumindest exemplarisch am Beispiel des Wendehammers. In einem nachträglichen Gespräch mit unserer Zeitung machte er noch einmal klar, wie er diese Kritik meinte: Ihm ging es darum, die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in diesem Gremium, aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Bürgern, zu betonen.

Zu dieser Rede äußerte sich später in der Stadtratssitzung der Beigeordnete Cedrik Klein: „Generell möchte ich herausstellen, dass wir viele Beschlüsse hier im Rat im vergangenen Jahr einstimmig getroffen haben.“ In Richtung der FWG fügte er hinzu, dass er es schade finde, dass eine Baumpflanzung mit der Weltpolitik gleichgesetzt wird. Die SPD-Fraktion quittierte den ausgeglichenen Haushalt als erfreulich und mahnte an, dass die zur Verfügung stehenden Mittel klug eingesetzt werden sollten.