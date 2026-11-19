Asylsuchende in Koblenz Stadt verwirft Pläne für Flüchtlingsunterkunft am Rhein Matthias Kolk 19.11.2026, 11:31 Uhr

i Im ehemaligen Bundespolizeigebäude an den Kaiserin-Augusta-Anlagen in Koblenz wird keine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen entstehen. Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Um eine mögliche Unterkunft für Geflüchtete an den Koblenzer Rheinanlagen hatte es schon vor Jahren Debatten gegeben. Nun verwirft die Stadt das Projekt und will den Mietvertrag kündigen, weil die Zahl neuer Geflüchteter zuletzt stetig gesunken ist.

Ein großes Haus für Geflüchtete sollte in der Koblenzer Vorstadt direkt am Rhein entstehen. Doch diese Pläne wurden nun verworfen. Der Grund: Die Stadt sieht keinen Bedarf mehr. Der Mietvertrag zwischen Stadt und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) soll noch „dieser Tage“ beendet werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.







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