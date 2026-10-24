Mit hässlicher Regelmäßigkeit berichtet die Polizei von eskalierten Streitigkeiten in Koblenz, von Körperverletzungen und Diebstählen. In den vergangenen Monaten ist deshalb in der Innenstadt besonders oft kontrolliert worden. Eine erste Bilanz.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Monaten schon stehen Plätze in der Innenstadt unter besonderer Beobachtung: Polizei, Stadt Koblenz, Staatsanwaltschaft und Hauptzollamt kontrollieren häufig Personen und wollen so Straftaten und Gewalt im öffentlichen Raum eindämmen. In einer Pressemitteilung ziehen sie eine erste Bilanz.