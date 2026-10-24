Kontrollen in Koblenz Stadt und Polizei kämpfen gemeinsam für mehr Sicherheit Doris Schneider 24.10.2026, 09:00 Uhr

i Regelmäßig kontrolliert die Polizei in der Koblenzer Innenstadt gezielt Personengruppen. Diese Kontrollen führten zu etlichen Strafverfahren und Haftbefehlen – und sie erhöhen die Sicherheit in der Stadt, und auch das Sicherheitsgefühl, ist die Polizei überzeugt. Doris Schneider/Achiv. Doris Schneider/Archiv

Mit hässlicher Regelmäßigkeit berichtet die Polizei von eskalierten Streitigkeiten in Koblenz, von Körperverletzungen und Diebstählen. In den vergangenen Monaten ist deshalb in der Innenstadt besonders oft kontrolliert worden. Eine erste Bilanz.

Seit Monaten schon stehen Plätze in der Innenstadt unter besonderer Beobachtung: Polizei, Stadt Koblenz, Staatsanwaltschaft und Hauptzollamt kontrollieren häufig Personen und wollen so Straftaten und Gewalt im öffentlichen Raum eindämmen. In einer Pressemitteilung ziehen sie eine erste Bilanz.







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