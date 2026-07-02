Im Koblenzer Stadtteil Güls soll an der Karl-Möhlich-Straße ein Areal entstehen, auf dem Kinder betreut werden, Menschen Sport machen oder Veranstaltungen besuchen können. Die Planer gehen nun den nächsten Schritt.
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Rund um die Sporthalle und die Grundschule im Koblenzer Stadtteil Güls soll sich etwas tun, oder genauer gesagt: Es soll möglich werden, dort an der Karl-Möhlich-Straße die Kita St. Servatius neu zu bauen, die Turnhalle baulich zu erweitern und auch für Veranstaltungen zu nutzen.