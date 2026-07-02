Kinderbetreuung in Koblenz
Stadt treibt Kita-Neubau für Güls weiter voran
Neben der Sporthalle an der Karl-Möhlich-Straße im Koblenzer Stadtteil Güls soll eine Kita gebaut werden. Aktuell befindet sich
Neben der Sporthalle an der Karl-Möhlich-Straße im Koblenzer Stadtteil Güls soll eine Kita gebaut werden. Aktuell befindet sich dort noch eine Grünfläche, die mal dem Friedhof zugedacht war.
Katrin Steinert

Im Koblenzer Stadtteil Güls soll an der Karl-Möhlich-Straße ein Areal entstehen, auf dem Kinder betreut werden, Menschen Sport machen oder Veranstaltungen besuchen können. Die Planer gehen nun den nächsten Schritt.

Lesezeit 1 Minute
Rund um die Sporthalle und die Grundschule im Koblenzer Stadtteil Güls soll sich etwas tun, oder genauer gesagt: Es soll möglich werden, dort an der Karl-Möhlich-Straße die Kita St. Servatius neu zu bauen, die Turnhalle baulich zu erweitern und auch für Veranstaltungen zu nutzen.

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