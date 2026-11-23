Zu dunkel, schlechter Zustand? Stadt sieht in Sachen Brunnenhof keinen Handlungsbedarf Alexander Thieme-Garmann 23.11.2026, 13:00 Uhr

i Einer von zwei Eingängen zum Brunnenhof in der Koblenzer Altstadt bei Nacht. Von der Florinspfaffengasse und der Mehlgasse aus ist der versteckte Platz zu erreichen. Alexander Thieme-Garmann

Der Brunnenhof in der Koblenzer Altstadt ist ein verstecktes Juwel. Hier ist es ruhig, beschaulich und interessant, atmet der Hof doch Geschichte. Muss an diesem Platz mehr gepflegt werden, wie ein Anwohner sagt? Die Stadt sagt: Nein.

In Sorge um eine adäquate Pflege des Brunnenhofs Königspfalz durch die Stadt hatte sich der dortige Hausbesitzer Wolf-Dieter Kresse kürzlich an unsere Redaktion gewandt. Dabei hatte er den schlechten Zustand beider Brunnen sowie die mangelnde Nachtbeleuchtung moniert.







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