Probleme mit geplantem Träger Stadt Koblenz will Waldkita nun selbst übernehmen Doris Schneider 01.06.2026, 12:00 Uhr

i Der Bauwagen auf der Karthause steht. Nun will die Stadt Koblenz selbst die Trägerschaft für die Waldkita übernehmen. Ingo Beller

Der Standort neben einem Wohngebiet mit engen Straßen und wenig Parkplätzen, der geplante Betreiber, der an anderen Orten Probleme hatte – die geplante Waldkita in Koblenz läuft nicht rund. Auch im Stadtrat war sie nun Thema. Und es gibt Neuigkeiten.

Die Planungen für die Waldkita in Koblenz könnten jetzt konkreter werden – nachdem der Bauwagen schon länger auf der Karthause steht, ist das Projekt jetzt Thema in zwei städtischen Gremien. Die Stadt will die Trägerschaft offenbar selbst übernehmen, wie die Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses am 3.







Artikel teilen

Artikel teilen