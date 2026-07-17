Bakterien vermehren sich
Stadt Koblenz warnt vor Blaualgen im Schwanenteich
Das Wasser des Schwanenteichs in Koblenz ist grün verfärbt und zeigt die für Blaualgen typischen Schlieren.
Das Wasser des Schwanenteichs in Koblenz ist grün verfärbt und zeigt die für Blaualgen typischen Schlieren.
Verena Groß/Stadt Koblenz

Mit der Sommerhitze steigt gerade in stehenden Gewässern die Gefahr vor gesundheitsschädlichen Blaualgen. Im Koblenzer Schwanenteich deutet einiges aktuell auf eine starke Belastung hin. Menschen und Tiere sollten das Wasser meiden, rät die Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
Grüne Schlieren auf der Wasseroberfläche sind kein gutes Zeichen: Im Schwanenteich zwischen den Koblenzer Stadtteilen Oberwerth und Südlicher Vorstadt vermehren sich aktuell die Blaualgen offenbar stark. Die Stadt rät deshalb insbesondere Hundebesitzern, ihre Tiere vom Wasser fernzuhalten.
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