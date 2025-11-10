Stadt Koblenz passt Poller-Zeiten in der Altstadt an

Die Betriebszeiten der Poller-Anlagen in der Altstadt werden wegen des Sessionsauftakts am Dienstag, 11.11. vorübergehend angepasst, teilt die Stadt Koblenz mit. Die Polleranlagen zur Altstadt werden bereits um 10 Uhr hochgefahren. Das betrifft folgende Straßen: Rheinstraße, „Nagelsgasse“, Eltzerhofstraße, Kornpfortstraße, Görgenstraße, „Im Paradies“, „Gemüsegasse“, „Florinspfaffengasse“, „Altenhof“, „Altengraben“, Görresplatz Ost und West. Die zweite Andienungszeit der Innenstadt ab 17.30 Uhr entfällt. Anlieger haben die Möglichkeit, eine Poller-Chipkarte bei der Verwaltungsabteilung des Tiefbauamtes unter Telefon 0261/1294180 oder per E-Mail an tiefbauamt.verwaltung@stadt. koblenz.de zu beantragen.

Chipkarte kann beantragt werden

Diese Chipkarte ermöglicht die Zufahrt zu privaten Stellplätzen, Betrieben und Wohnungen auch in der Zeit nach 10 Uhr. „Wir möchten die Anwohner darauf hinweisen, dass nur, wenn zwingend notwendig, in den Veranstaltungsbereich gefahren werden sollte“, so die Stadt. Anwohner der Fußgängerzone, die das Recht haben, ihre privaten Stellplätze anzufahren, können ebenfalls eine Poller-Chipkarte beantragen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Löhrstraße in Richtung des Münzplatzes von der Pfuhlgasse aus kommend nicht mehr anfahrbar ist. Die Einfahrt wird aus Gründen der Sicherheit gesperrt. Die Sperrung wird über den Weihnachtsmarkt hinaus bis zum 5. Januar 2026 andauern.