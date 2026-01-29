Urteil im Rechtsstreit
Stadt Koblenz kann das Münzmeisterhaus zurückkaufen
Das Münzmeisterhaus am Münzplatz in Koblenz ist schon seit vielen Jahren eingerüstet.
Mirco Klein

Die Stadt Koblenz kann den Verkauf des Münzmeisterhauses in der Altstadt rückabwickeln und das historische Gebäude zurückkaufen. Diesem Anspruch hat das Landgericht im Rechtsstreit mit dem Investor stattgegeben.

Lesezeit 2 Minuten
Erfolg im Rechtsstreit um das Münzmeisterhaus für die Stadt Koblenz: Das Landgericht hat den Anspruch auf die Rückübertragung des seit vielen Jahren leer stehenden Barockgebäudes in der Altstadt für wirksam erklärt. Für den Betrag von 265.880 Euro kann die Stadt das Münzmeisterhaus zurückkaufen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & Region

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren