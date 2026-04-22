St. Josef in Bendorf
Stadt kauft Klinikgelände: Wie kam es dazu, Herr Mohr?
Seit Dezember vergangenen Jahres ist bekannt: Die Stadt Bendorf will das Gelände der ehemaligen St.-Josef-Klinik erwerben – zumi
Seit Dezember vergangenen Jahres ist bekannt: Die Stadt Bendorf will das Gelände der ehemaligen St.-Josef-Klinik erwerben – zumindest übergangsweise.
Ingo Beller

Das Areal der ehemaligen St.-Josef-Klinik liegt mitten in Bendorf. Nach einiger Zeit des Stillstands hat sich die Stadt dazu entschlossen, das Gelände zu kaufen – zumindest übergangsweise. Warum, das erklärt Bürgermeister Mohr im Interview.

Lesezeit 5 Minuten
Wie geht es mit dem Areal der ehemaligen St.-Josef-Klinik in Bendorf weiter? Diese Frage steht nun seit einiger Zeit im Raum. Ende vergangenen Jahres gab es diesbezüglich Neuigkeiten: Der Stadtrat beschloss mit der Haushaltsplanung den Zwischenkauf des Geländes.

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