Das Areal der ehemaligen St.-Josef-Klinik liegt mitten in Bendorf. Nach einiger Zeit des Stillstands hat sich die Stadt dazu entschlossen, das Gelände zu kaufen – zumindest übergangsweise. Warum, das erklärt Bürgermeister Mohr im Interview.
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Wie geht es mit dem Areal der ehemaligen St.-Josef-Klinik in Bendorf weiter? Diese Frage steht nun seit einiger Zeit im Raum. Ende vergangenen Jahres gab es diesbezüglich Neuigkeiten: Der Stadtrat beschloss mit der Haushaltsplanung den Zwischenkauf des Geländes.