Zwischen Lay und Moselweiß wird mit großem Aufwand ein Rad- und Fußweg gebaut – doch auch die Fortsetzung von Moselweiß in die Stadt ist in keinem guten Zustand. Die Planung der Stadt stößt auf Widerstände – jetzt lädt die Stadt Bürger ein.
Die Planung ist vom Koblenzer Stadtrat entschieden worden, stößt aber bei vielen Bürgern auf Gegenwehr: Für den geplanten Ausbau des Geh- und Radwegs zwischen der Gülser Eisenbahnbrücke und der Peter-Klöckner-Straße im Rauental müssen Bäume gefällt werden.