Koblenz: Neuer Fuß- und Radweg Stadt erklärt: Warum Bäume an der Mosel gefällt werden Doris Schneider 05.03.2026, 10:17 Uhr

i Der Geh- und Radweg am Moselweißer Ufer soll verbreitert und saniert werden. Die Planung stößt aber auf große Kritik, weil damit Baumfällungen verbunden sind. Kai Friehe

Zwischen Lay und Moselweiß wird mit großem Aufwand ein Rad- und Fußweg gebaut – doch auch die Fortsetzung von Moselweiß in die Stadt ist in keinem guten Zustand. Die Planung der Stadt stößt auf Widerstände – jetzt lädt die Stadt Bürger ein.

Die Planung ist vom Koblenzer Stadtrat entschieden worden, stößt aber bei vielen Bürgern auf Gegenwehr: Für den geplanten Ausbau des Geh- und Radwegs zwischen der Gülser Eisenbahnbrücke und der Peter-Klöckner-Straße im Rauental müssen Bäume gefällt werden.







