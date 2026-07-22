Einige Ansätze gibt es schon, doch da geht noch mehr: Die Stadt Koblenz bezieht die Unternehmen im Industriegebiet Kesselheim in die Wärmeplanung ein. Unter anderem der Vorsteher des Stadtteils berichtete kürzlich von entsprechenden Ansätzen.
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Der Kesselheimer Ortsvorsteher Andreas Münzel war im Frühjahr bei der Firma Kimberly-Clark im Industriegebiet in Kesselheim zu Gast. In der Junisitzung des Kesselheimer Ortsbeirates berichtete Münzel nun von dem Besuch in der Koblenzer Dependance des Unternehmens, das Hygieneartikel herstellt.