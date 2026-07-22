Kimberly-Clark und Co. Stadt bindet Kesselheimer Firmen in Wärmeplanung ein Peter Meuer 22.07.2026, 16:55 Uhr

i Das Kimberly-Clark-Werk in Koblenz: Das Unternehmen stellt Hygieneartikel, etwas Toilettenpapier, her. Ingo Beller

Einige Ansätze gibt es schon, doch da geht noch mehr: Die Stadt Koblenz bezieht die Unternehmen im Industriegebiet Kesselheim in die Wärmeplanung ein. Unter anderem der Vorsteher des Stadtteils berichtete kürzlich von entsprechenden Ansätzen.

Der Kesselheimer Ortsvorsteher Andreas Münzel war im Frühjahr bei der Firma Kimberly-Clark im Industriegebiet in Kesselheim zu Gast. In der Junisitzung des Kesselheimer Ortsbeirates berichtete Münzel nun von dem Besuch in der Koblenzer Dependance des Unternehmens, das Hygieneartikel herstellt.







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