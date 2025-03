Passender hätte der Ort kaum gewählt werden können. Vor dem MakerSpace Mayen-Koblenz in der Bendorfer Goethe-Passage präsentierte Bürgermeister Christoph Mohr den Bürgern, nach welchen Leitlinien sich die Kleinstadt am Rhein in den kommenden Jahren entwickeln soll: Kreativität, Innovation und Zukunftsgestaltung. Das Besondere: Konkrete Ideen werden nicht ausschließlich im Elfenbeinturm in der Stadtverwaltung erarbeitet, sondern Mohr rief die Einwohner zur aktiven Mitarbeit auf.

Die niedrigschwellige und mit vielen Interaktionsmöglichkeiten versehene Auftaktveranstaltung war der Startschuss für die Erstellung eines sogenannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek). Dieses wird in Kooperation mit einem Planungsbüro erarbeitet und soll fortan als eine Art Leitfaden für Investitionen und die damit verbundene Beantragung von Fördermitteln dienen.

i Bürgermeister Christoph Mohr und Projektleiterin Pia Franziskus vom Planungsbüro Dr. Sven Fries luden alle Interessierte ein, am Ideenbaum (im Hintergrund) eigene Vorschläge zur Diskussion zu stellen. Johannes Kirsch

„Als wir im Jahr 2020 den Bewerbungsprozess für die Ausrichtung der Landesgartenschau gestartet haben, haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Einbeziehung der Menschen hier vor Ort gemacht“, berichtete Mohr bei seiner Begrüßung, „damals sind sehr viele kluge Ideen und Maßnahmen entwickelt worden, die wir nun weiterverfolgen und umsetzen wollen.“ Bendorf solle sich in den drei Bereichen Wohnen, Wirtschaft und Kultur zum Positiven weiterentwickeln.

Bei der Auftaktveranstaltung waren die Bürger eingeladen, eigene Vorschläge schriftlich zu formulieren und an einem Ideenbaum zu fixieren. Die Stadtverwaltung und das Planungsbüro stellten ihrerseits auch eigene Planungen vor, wie die Wohn-, Lebens- und Arbeitsqualität in Bendorf gesteigert werden kann. Dazu zählt etwa die Weiterentwicklung der Sayner Hütte zu einem Science Center, in dem verborgene Potenziale in den Bereichen Bildung und Forschung sowie Tourismus erschlossen werden. Auch die Entsiegelung und Begrünung der Innenstadt, der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur oder die Entwicklung des Rheinhafens zum zentralen Wasserstoffumschlageplatz im nördlichen Rheinland-Pfalz stehen auf der Agenda.

Isek-Prozess: So geht es weiter

Bis Mittwoch, 2. April, kann die Ausstellung in der Goethe-Passage, in der geplante Projekte vorgestellt werden, noch besichtigt werden. Am 2. April selbst haben die Bürger bei einer Zukunftswerkstatt in der Stadthalle die Gelegenheit, sich zu den Vorschlägen von Verwaltung und Planungsbüro zu äußern, und eigene Ideen einzubringen. Am selben Tag soll auch ein Online-Tool zur digitalen Beteiligung an den Start gehen. Nach weiteren Veranstaltungen während dem Frühjahr und der Auswertung des Bürger-Inputs soll das Isek spätestens im Juli finalisiert werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist ein Zeitraum von insgesamt zwölf Jahren vorgesehen.