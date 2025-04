In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat Bendorf die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn thematisiert. Zwei Punkte standen auf der Tagesordnung: die Spezialtiefbauarbeiten und Baugrundsanierung sowie die Kostenentwicklung.

Man habe von Anfang an über jede Entwicklung informieren wollen, erinnert Stadtchef Christoph Mohr (SPD). Und natürlich sei eine Entwicklung in einem Bau immer dann bedauerlich, wenn es zu Mehrkosten komme. Das war in dem Projekt wohl zwangsläufig der Fall, denn als man eine Kostenschätzung im Jahr 2022 erhielt, lag die bei 4,4 Millionen Euro – und zeitlich vor dem Ukrainekrieg, der Ausgangspunkt für erhebliche Kostensteigerungen im Bausektor war. 21 Prozent hoch ist die Steigerung, heißt es im Stadtrat. Das merke man dem Großprojekt natürlich an. Alleine der neue Baupreisindex führe zu Mehrkosten von 900.000 Euro, doch es gibt noch mehr: beispielsweise unvorhersehbare Kosten für die Erschließung (430.000 Euro), Mehrkosten durch geänderte Planungen, um diese an Wünsche von Interessensgruppen und künftigen Nutzern und zusätzliche Anforderungen anzupassen (740.000 Euro). Zwar konnte auch etwas eingespart werden (340.000 Euro), doch am Ende ergibt sich ein dickes Plus in den Kosten von 1,3 Millionen Euro. Womit sich eine aktuelle Kostenberechnung von 5,7 Millionen Euro ergibt.

Das sagen die Fraktionen zum deutlichen Kostenplus

Bitter sei das, vor allem beim klammen Haushalt, heißt es in der Sitzung von Stadtchef Mohr. Dennoch wolle man dem Bauwerk weiterhin eine Chance geben, eine neue Heimat für die Sayner Vereine zu werden. Weitere Verzögerungen sind nicht gewollt, da sich auch hier weitere Kostensteigerungen anschließen könnten. Daher solle der Beschluss heute sein, die Summen in folgenden Haushalten zu veranschlagen.

Aus der FWG-Fraktion hieß es, dass man die Erhöhung kritisch betrachte, allerdings zustimme, wenn auch mit Bauchschmerzen. Die FWG fragt, wie genau sich die 21 Prozent Steigerung zusammensetzen, generell fehle es der Fraktion an genauen Beschreibungen, warum einzelne Punkte – Lärmschutzwand und feste Bühne – so viel teurer geworden sind. Die Grünen erinnern daran, dass bisher in eigentlich allen Großprojekten das Budget verfehlt wurde, dennoch kennt Fraktionssprecher Ferhat Yalcinkaya die Preissteigerungsproblematik aus seinem eigenen Privatleben. So kosteten Platten für seine Terrasse vor dem Ukrainekrieg noch 8 Euro, binnen weniger Monate steigerte sich der Preis auf 19 Euro. Die Preise seien zwar wieder etwas gefallen, aber noch lange nicht auf Vor-Kriegsniveau. Seine Frage lautete jedoch: Im Vorab hieß es, dass man so hoch ansetze, wie es nur gehe, damit man eben nicht wieder von heftigen Preissteigerungen überrannt werde. Sei man hier moderat geblieben, da man sonst eine Absage der Förderungen fürchte? Zu der Preissteigerung kamen auch Überraschungen, erklärt Mohr: Da wo es ging, habe man aufgesattelt bei den Preisen, aber man könne auch keine Luftnummern angeben: „Es muss nachweisbar sein.“

Die SPD wirft in Richtung FWG ein, dass eine Preisindexsteigerung bundesweit stattfinde und schon durch bloße Sicht ins Internet nachvollziehbar sei. Aber es sei „höchste Zeit, dass wir weitermachen“. Denn die nächste Steigerung sei schon vor der Türe stehend, da brauche man nur Richtung USA-Zölle zu schauen. Die FWG stellte klar, dass es ihr nicht darum gehe, der Verwaltung zu misstrauen, sondern um Transparenz, und auch eine bundesweite Steigerung lasse sich an einem konkreten Projekt berechnen.

Der Rat stimmte mit einer Enthaltung zu, dass die Verwaltung beauftragt werde, die Mehrkosten für die Halle zu veranschlagen.

Rat beschließt Bodenarbeiten

Als einen weiteren Punkt zur Mehrzweckhalle Sayn musste der Rat auch über Spezialtiefbauarbeiten und Baugrundsanierungen entscheiden. Hierzu war es zunächst nötig, frühere Beschlüssen zurückzuholen. Nun soll in einem nächsten Schritt das Vergabeverfahren zur Ausschreibung eingeleitet werden: Sprich für die Baugrundsanierung liegen nun alle nötigen Ausschreibungsunterlagen vor, die Arbeiten sollen ab Ende August bereits ausgeführt werden, die geschätzten Kosten belaufen sich auf 282.636,90 Euro (brutto). Der Rat sprach sich einstimmig dafür aus, das Verfahren zu starten und den Bürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen.