Sportpark Oberwerth in Koblenz
Stadion: Sanierung der Tribüne wird sehr viel günstiger
Die Haupttribüne des Stadion Oberwerth soll komplett erneuert werden.
Die Haupttribüne des Stadion Oberwerth soll komplett erneuert werden.
Peter Karges

Die Kostenschätzung zog viel Kritik nach sich. „Was in Koblenz in die Tribüne gesteckt wird, finanziert andernorts ganze Stadien“, hieß es. Nun sollen die Sanierungskosten für die marode Haupttribüne am Oberwerth drastisch sinken. Wie kommt es dazu?

Lesezeit 2 Minuten
Mitten im heißen Haushaltsherbst gibt es eine in finanzieller Hinsicht gute Nachricht für die Stadt Koblenz: Der geplante Bau der neuen Haupttribüne des Stadions Oberwerth wird offenbar um gut zehn Millionen Euro günstiger als bisher angenommen. Bestätigt haben dies auf Nachfrage unserer Redaktion Bürgermeisterin Dagmar Kranz (CDU) und Oberbürgermeister David Langner (SPD).
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