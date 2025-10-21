Krise bei Autozulieferern Stabilus: Stellenabbau in Koblenz ist weiter offen 21.10.2025, 14:04 Uhr

i Autozulieferer Stabilus beschäftigt am Standort in Koblenz-Neuendorf 1500 Mitarbeitende. Sascha Ditscher

Novelis, ZF und Stabilus: Die drei Industriefirmen haben den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt, die ersten zwei auch in Koblenz. Auch bei Stabilus ist ein Stellenabbau am Standort in Neuendorf weiter möglich.

Weltweit will der Autozulieferer Stabilus 450 der 7800 Arbeitsplätze in einem Transformationsprogramm abbauen. Ob davon auch einige der 1500 Mitarbeitenden am Koblenzer Standort in Neuendorf betroffen sind, ist weiter offen. Auf Anfrage unserer Zeitung schließt ein Sprecher Stellenstreichungen auch hier nicht aus.







