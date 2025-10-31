Autozulieferer in der Krise Stabilus: Bis zu 60 Stellen in Koblenz auf der Kippe 31.10.2025, 18:30 Uhr

i An seinem Standort in Koblenz-Neuendorf beschäftigt Autozulieferer Stabilus rund 1500 Mitarbeitende (. Sascha Ditscher

Autozulieferer Stabilus will weltweit rund 450 Mitarbeiter abbauen. Was das für den Standort Koblenz bedeutet, den größten in Europa, war offen. Bis jetzt. Nach Informationen unserer Zeitung sollen hier bis zu 60 Arbeitsplätze wegfallen.

Der Standort des Autozulieferers Stabilus in Koblenz ist der größte im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (Emea). Hier arbeiten rund 1500 Menschen. Noch, muss man sagen. Denn: Der Spezialist für Kofferraum-Gasfedern will weltweit 450 der 7800 Arbeitsplätze abbauen – und das vor allem im genannten Wirtschaftsraum sowie an Standorten in Nord- und Südamerika.







